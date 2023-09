"Do Niemiec ich", "sprzedali Polskę". Seniorzy z Warszawy dosadnie przed wyborami

Do wyborów parlamentarnych zostało coraz mniej czasu. Kampania nabiera tempa, podczas gdy w mediach coraz częściej porusza się głośne tematy, dotyczące problemów na granicy, afery wizowej czy regularnych przepychanek polityków na wiecach wyborczych. Co na ten temat myślą warszawiacy? Dziennikarz Wirtualnej Polski Jakub Bujnik wybrał się na jeden ze stołecznych bazarów, gdzie zapytał seniorów, pod czyimi rządami czuliby się najbezpieczniej. - Na pewno nie pod tą władzą, która rządzi teraz. Na pewno - powiedziała jedna z emerytek, odnosząc się do rządów PiS. - PO i PiS, dziękujemy POPiSowi - dodał wyborca Lewicy. - Nie na tego z Wermachtu, panie. A skąd on jest? Nie z Wermachtu jest ten, ten Tusk? - głośno wykrzyczała inna kobieta, opowiadająca się za kolejną kadencją Zjednoczonej Prawicy. Większość starszych osób uważa, że u władzy powinna pozostać obecna partia rządząca. Mimo że sondaż dla "Rzeczpospolitej" wykazał, że Polacy najbezpieczniej czuliby się w kraju pod rządami Koalicji Obywatelskiej. - Panie, do Niemiec ich. To są szuje - grzmiał mężczyzna, gdy usłyszał o wyniku tego sondażu. Pojawiają się też głosy, że ostatnia afera wizowa może przyczynić się do sukcesu opozycji. - Sondaże partii rządzącej, szczególnie, po tej aferze wizowej, mocno dołują. Stąd nie dziwi mnie, że rośnie poparcie Koalicji Obywatelskiej - dodał starszy mężczyzna. Obejrzyj #bazarpolityczny WP i poznaj opinie Polaków przed wyborami.