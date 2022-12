Do której są otwarte sklepy w Sylwestra? 31 grudnia wiele punktów działa krócej

Sklepy otwarte w Sylwestra. Gdzie zrobić zakupy?

Sylwester — chociaż poprzedza Nowy Rok — w Polsce nie należy do świąt ustawowo wolnych od pracy. Tego dnia większość sklepów i placówek usługowych będzie otwartych. Warto jednak pamiętać, że będą one działać w zmienionych godzinach. Przed rozpoczęciem zabawy ruch w sklepach znacząco spada, przez co wielu przedsiębiorcom nie opłaca się prowadzić handlu.