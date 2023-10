"Do Ikei, po pudełka". Poseł śpiewał w TVP Info

W niedzielę wieczorem, po ogłoszeniu wyników exit poll, poseł PSL Marek Sawicki śpiewał w TVP piosenkę "Ostatnia Niedziela" Mieczysława Fogga. W poniedziałek w rozmowie z WP wyjaśnił, dlaczego to zrobił. - Mało uczestniczyłem w programach TVP Info w ostatnich czterech latach, bo to mnie po prostu męczyło. Dałem im sygnał, że czas się pakować. Gdybym miał czas na dłuższy fragment, to bym im powiedział: "Do Ikei, po pudełka" - mówił. Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy przyznała, że kwestia zmian kadrowych w telewizji publicznej łączy wszystkie opozycyjne siły.

