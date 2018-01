1 z 9 Dalej Polska Świat Społeczeństwo Bezpieczeństwo Polityka Edukacja Innowacje Tylko w WP #DzieńdobryWP WP Finanse czas pracy Aleksandra Stanek 11h temu 1 z 9 Dni wolne od pracy w 2018 r. Kiedy brać urlop, by wydłużyć wolne? Urlopowe roszady Dafne Cholet/Flickr, licencja CC BY 2.0 Podziel się 2018 rok zapowiada się pracowicie. W tym roku do pracy będzie trzeba wstać 252 razy, co oznacza, że osoba pracująca na etat będzie miała 115 dni wolnych. W tej puli dziewięć dni to dni świąteczne, ustawowo wolne, które wypadają w tygodniu pracy i jeden dzień, który pracodawcy muszą oddać za święto przypadające na sobotę. Mało? Nie zapominajmy, że do ustawowych dni wolnych od pracy mamy do dyspozycji urlop wypoczynkowy. W tym roku układ świątecznych dni pozwala na śmiałe planowanie. Przy odrobinie zmysłu taktycznego będziemy mogli cieszyć się w 2018 r. kilkoma długimi weekendami. Zobaczcie sami, jak wykorzystać kalendarzowe święta i urlop, by zyskać najwięcej. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące