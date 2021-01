Dni wolne od pracy 2021. Kiedy zaplanować długie weekendy?

Dni wolne od pracy 2021. Kalendarz

prof.Wojciech Maksymowicz o powrocie dzieci do szkół

Dni wolne od pracy 2021. Zaplanuj urlop

Potem na dłuższe wolne trzeba będzie poczekać do maja. Wystarczy znowu wziąć cztery dni wolnego (od 4 do 7 maja), by odpoczywać od 1 do 9 maja. Kolejną okazją będzie Boże Ciało w czerwcu. Można już teraz zaplanować wolne w piątek 4 czerwca. W przypadku gdy wolne zaplanujemy też w dniach od 31 maja do 2 czerwca, to czeka nas aż 9 dni wolnego!