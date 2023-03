Dmuchane HIMARS-y zmorą Rosjan. O czeskich wabikach mówi cały świat

Czesi wpadli na genialny pomysł, który stał się zmorą Rosjan walczących na froncie. Firma Inflatech zaczęła produkować dmuchane atrapy broni. Do części regionów w Ukrainie, gdzie toczą się walki wysłano już kilkanaście takich wabików. Przedstawiały one m.in. amerykańskie baterie Patriot czy czołgi Leopardy. Nadmuchiwane wabiki to "ważna broń" dla Ukraińców. "Produkty mają za zadanie zwodzić, odwracać uwagę, ukrywać i chronić obrońców Kijowa przed agresją ze strony okupantów. Firma z siedzibą w Decin produkuje obecnie do 50 wabików miesięcznie. Do ich produkcji wykorzystywany jest sztuczny jedwab po to, by całkowita waga produktu nie przekraczała 100 kg. Co ciekawe, jest to dochodowy biznes, ponieważ jedna taka wojskowa atrapa to koszt nawet 100 tys. dolarów. Vojtech Fresser szef Inflatech przekazał, że wolałby on dalej produkować zabawki dla dzieci, jednak obecna sytuacja sprawiła, że najpierw w jego ocenie należy "uczynić świat bezpieczniejszym", by w następnej kolejności produkcja firmy wróciła do normalności.