Dmitrij Miedwiediew grozi Ukrainie. Mówi o "sądzie ostatecznym"

Jeden z dziennikarzy zapytał byłego prezydenta o ocenę przebiegu "specjalnej operacji wojskowej". - Poszczególni egzaltowani krwawi klauni, którzy pojawiają się tam od czasu do czasu z jakimiś wypowiedziami, również próbują nam zagrozić. Mam na myśli chociażby atak na Krym. Jeżeli coś takiego się wydarzy, to dzień sądu ostatecznego nadejdzie dla nich wszystkich bardzo szybko. Bardzo trudno będzie się im ukryć. Mimo to nadal prowokują nas takimi wypowiedziami - stwierdził rosyjski polityk.