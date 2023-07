Długo czaili się w zaroślach. Potężny ostrzał z HIMARS-ów

Udana akcja Ukraińców pod Chersoniem. Żołnierze z 91. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy pokazali nagranie z momentu ataku na rosyjskie pozycje w obwodzie chersońskim. Do ostrzału użyto systemu artylerii rakietowej wysokiej mobilności M142 HIMARS. Salwa z amerykańskiej broni miała za zadanie zniszczyć dwa składy amunicji i broni, a także wojskowe pojazdy armii Putina. Pociski osiągnęły swoje cele, zadając poważne straty okupantom. Na nagraniu można zauważyć, że Ukraińcy wstrzymali ruch na drodze, by żaden cywil nie pojawił się w nieodpowiedniej chwili, podczas gdy HIMARS-y były schowane w głębokich zaroślach, przez co Rosjanie nawet nie mieli pojęcia, że wkrótce spadnie na nich deszcz pocisków.