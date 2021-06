Bójka w Tatrach o... miejsce parkingowe, czyli długi weekend w Polsce [WIDEO]

Od czwartku w Polsce trwa długi weekend. Rozpoczął się od Bożego Ciała i potrwa do niedzieli. Jest to świetna okazja, aby wyjechać poza miasto. Polacy tłumnie gromadzą się w miejscowościach turystycznych. To nie zawsze sprzyja miłej atmosferze. Świadczy o tym m.in. nagranie z bójki mężczyzn w Tatrach.