"Boi się zabiegu". Ujawnia, na co choruje Łukaszenka

Nie milkną spekulacje na temat stanu zdrowia Alaksandra Łukaszenki. W ostatnich miesiącach pojawiły się doniesienia, jakoby podczas ostatniej wizyty w Moskwie po spotkaniu z Władimirem Putinem białoruski dyktator miał trafić do szpitala. - To jest nieprawda, nasze źródła tego nie potwierdzają - powiedział w programie "Tłit" WP białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Podkreślił jednak, że bez wątpienia stan Łukaszenki w ostatnich latach się pogorszył. - Łukaszenka ma komplikacje zdrowotne już od 2020 roku. Ma problem z kolanem, kręgosłupem, ostatnio miał przeziębienie, było nawet słychać, że miał problemy z mówieniem. On się boi pójścia na zabieg, narkozy, bo na Białorusi jest 5 tys. wakatów wśród lekarzy, którzy wyjeżdżają, bo wielu z nich jest więźniami politycznymi - wskazał Łatuszka.