Dlatego zaatakowali Ukrainę? Kuriozalna teza Patruszewa

- Operacja specjalna w Ukrainie udaremniała plany Zachodu, by doprowadzić do zmiany reżimu na Kremlu - stwierdził we wtorek Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa FR i były szef FSB, cytowany przez agencję RIA-Novosti. To kolejna kuriozalna teza lansowana przez Kreml, mająca usprawiedliwić inwazję na Ukrainę.