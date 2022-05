Współdziałanie i pełna gotowość NATO. Trwają wielkie ćwiczenia Defender Europe 2022

Od 1 do 27 maja trwają ćwiczenia wojskowe Defender Europe 2022. Są to cykliczne manewry, organizowane przez Amerykańskie Siły Zbrojne. Jednym z gospodarzy tegorocznych ćwiczeń jest Polska. Każdy dzień DE22 to okazja do budowania gotowości i współpracy między sojusznikami oraz partnerami USA i NATO.