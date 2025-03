Dlaczego Putin milczy? To na to "czeka"

- On musi skonsultować się ze swoim najważniejszym sojusznikiem, Pekinem - stwierdza Piekło w rozmowie z "Faktem". - Trump wielokrotnie podkreślał, że dla Ameryki w tej chwili najważniejszym problemem są Chiny i że to Europa musi sobie poradzić z frontem rosyjskim i z Ukrainą. Także to by raczej wskazywało na to, że to jednak chodzi o konsultacje w tym temacie z najważniejszym sojusznikiem - wyjaśnia.