Dlaczego prezydent Andrzej Duda krytykuje sędziów? Jego były rzecznik odpowiedział

W pierwszej turze Andrzej Duda Małgorzata kidawa-błońska później Hołownia Władysław kosiniak-kamysz Adrian zandberg i Krzysztof Bosak tej pierwszej Coś państwa Zaskakuje coś Coś Może poparcie Szymona hołowni Muszę zaprosić I się moim zdaniem nic Nara Tak Które ludzie mają Związane z każdym z tych kandydat Z różnych momentów i funkcjonowania publicznego Natomiast kampanii jeszcze nie było Ja jestem Ciekawe jak to się potoczy Chciałam Rzecz Zwróciłam uwagę na taką myśl którą do nas Powtarza Również ponieważ Oglądałam te nagrania tych wieczoru V Mianowicie to że on przywiązuje jednak wagę do wyborów Ją podkreśla że nie chcę Oczywiście Tyskie Ale najważniejsze są Parlamentarna one decydują w tym sensie jego to bardziej interesuje My Ponieważ to będzie tak naprawdę po Pole prawdziwej bitwy Bo to będzie Bitwa o wszystko albo będzie trzecia kadencja PISu i będzie naprawdę źle albo Wracam z wyborów prezydenckich w tam w drugiej turze Duda ma 48% poparcia a Małgorzata kidawa-błońska Prawie 47% dzisiaj był wywiad z Andrzejem Dudą I Punk Zdziwił mnie bo bardzo zdecydowanie po paru Prawo i Sprawiedliwość Sprawie sędziowskiej opozycja nazywa ustawę kagańcowa No instynktownie myślałem że nie ma prezydent do wyborów będzie się wypowiadał koncyliacyjnie będzie Szuka Będzie starał się być prezent Polak A tymczasem stara się być stara się cementować Żelazna No bo mamy jeszcze nie mamy jeszcze kampanii Myślę że w tym momencie To co Otworzysz prezydentowi Na tym żeby Max Skonsumować poparciem Sondaż to potwierdź 44% oznacza Wyborców pomysłowości Prezydent też nie może w tym momencie Przy tak ważnej Kto jest Doprowadź Musisz się Obozem który Nabędzie Stan krótszą pewnie jego jego kampanijne Tabu Na tym etapie Bo często spędzamy włoska żal że Tak do końca Nie Idę tylko Justyna bo Tutaj chcę pokazać się Elektra to Nowości Ja też jest Za tymi zmiana Na pewnie przyjdzie ten Kampanie też przyjdzie czas Jeansowa Czy szukanie też Pozostałych kandydatów Ale ten sondaż pokazuje że druga tura Będzie oznaczała pewnie to dużo polaryzacji Nie będzie Że ktoś wygra Popowczak 60 do 4 Bardzo