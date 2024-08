Dlaczego PKW zachowuje się zachowawczo? "Ja tej decyzji nie rozumiem"

PKW odroczyło decyzję ws. sprawozdania finansowego PiS. Komisja postanowiła również zwrócić się do rządowego Centrum Legislacyjnego i NASK ws. wątpliwości. Kolejne posiedzenie zaplanowano na koniec sierpnia. - Ja tej decyzji nie rozumiem - powiedziała w programie "Tłit" WP posłanka Polski 2050. - Widzieliśmy to wszyscy, te nadużycia, te nieprawidłowości - kontynuowała. Tłumaczyła, że podczas prekampanii wisiały bilbordy z kandydatami PiS sponsorowane przez różne ministerstwa. Oliwiecka podkreśliła, że "to nie była równa konkurencja partii politycznych". Zwróciła uwagę, że "PKW potrafiło już ostro, kategorycznie zareagować i nie miało wątpliwości". - Czekamy na te wyjaśnienia, których brakuje. Nie chcę tutaj spekulować, dlaczego PKW zachowuje się tak bardzo zachowawczo przy - moim zdaniem tak mocnych dowodach, które są oczywiste - podsumowała posłanka Polski 2050.

