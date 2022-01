Dlaczego Niemcy odmawiają dostaw broni na Ukrainę. "Myśl trudna do zniesienia"

Wśród nabywców jest również Ukraina. Według raportów rządowych, niemiecki rząd zatwierdził dziewięćdziesiąt siedem transakcji o łącznej wartości 5,2 mln euro (5,8 mln dolarów) w 2020 roku i pierwszej połowie 2021 roku. Była to głównie broń strzelecka, sprzęt do nurkowania i urządzenia komunikacyjne. Ukraińskie władze chcą jednak pójść dalej i już teraz wyrażają zainteresowanie okrętami wojennymi i systemami obrony przeciwlotniczej. Podczas gdy Niemcy zwykle powołują się na własną historię jako powód do zaniechania dostaw broni na Ukrainę, Ukraina ze swojej strony powołuje się właśnie na to.