Dlaczego KRRiT dalej przeciąga decyzję ws. TVN24? Sellin: nie umiem odpowiedzieć

Pat w sprawie koncesji dla TVN24 trwa. Stacja od ponad półtora roku czeka na przedłużenie pozwolenia na nadawanie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nadal nie podjęła jednak decyzji. W czwartek doszło do kolejnego posiedzenia, ale nie przyniosło ono przełomu. Rada - jak wskazują jej członkowie - gra na zwłokę, ponieważ czeka na decyzję Sejmu ws. nowelizacji ustawy medialnej, zwanej potocznie "lex TVN". W programie "Tłit" w WP zapytaliśmy Jarosława Sellina, dlaczego konstytucyjny organ uzależnia swoje decyzje od przepisów, które nie zostały jeszcze uchwalone. Wiceminister kultury i były członek KRRiT uchylił się jednak od odpowiedzi. - Nie potrafię na to odpowiedzieć - stwierdził. Polityk PiS ocenił, że zwłoka Rady może wynikać z "potrzeby uporządkowania, kto jest właścicielem tej koncesji". - Czy kapitał holenderski, czy amerykański. Jeżeli amerykański to mamy ograniczenia wewnątrz UE - powiedział Jarosław Sellin, zaznaczając przy tym, że to tylko jego domysły.