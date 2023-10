Dlaczego Hołownia wystąpi w TVP? Mucha mówi to wprost

Posłanka Polski 2050 Joanna Mucha zapewniała w programie "Gra o głosy", że Szymon Hołownia dobrze poradzi sobie w poniedziałkowej debacie na antenie Telewizji Polskiej. - Ma autentyczne argumenty - stwierdziła polityczka. Mucha tłumaczyła, że "według sondaży Polska 2050 znacznie więcej waży" w koalicji Trzeciej Drogi z PSL i dlatego na debacie będzie ją reprezentował właśnie Hołownia, a nie Władysław Kosiniak-Kamysz. - Mamy sondaże, z których wynika, że PSL ma około 3 proc. (poparcia – red.), cała reszta (poparcia na Trzecią Drogę - red.) to jest nasz elektorat - zapewniała. Mucha zaznaczyła, że nie odebrała apelu Tuska, by oddawać głosy na Trzecią Drogę, jako upokorzenia. - To całkiem normalne - stwierdziła. Zaznaczyła, że sama namawia wyborców, którzy nie chcą głosować na Trzecią Drogę, by oddawali głosy na Koalicję Obywatelską. Szacowała, że jej koalicja może mieć wynik wyższy niż 13 proc., które dawały jej najbardziej korzystne sondaże.

