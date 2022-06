Dla kogo węgiel będzie tańszy? Dworczyk zdradził co przygotowuje rząd

- Chodzi nam o możliwość zapewnienia dostępu do taniego węgla dla osób, które są w najgorszej sytuacji ekonomicznej. Na kolejnej Radzie Ministrów, czyli w najbliższy wtorek, ma być przedstawiony szczegółowy projekt - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Michał Dworczyk. Szef KPRM dodał, że w pracach nad nowymi przepisami udział biorą przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz "kilku innych ministrów, którzy zgłosili akces do tego, żeby ten temat opracować". Michał Wróblewski pytał też o to, czy rząd zamierza interweniować w sprawie rosnących cen paliw. Dworczyk zapewnił, że gabinet Mateusza Morawieckiego "zawsze stara mierzyć się z wyzwaniami", które przed nim stają . - Rząd podjął szereg działań, żeby obniżyć cenę paliwa. Oczywiście te ceny są nadal bardzo wysokie. Ale proszę zwrócić uwagę, że nie jest to indywidualny problem Polski i naszego kraju, tylko ten problem dotyka całą Europę i świat - zaznaczył szef KPRM. Według niego, gdyby nie aktywność rządu w tym obszarze, to ceny na stacjach benzynowych byłyby jeszcze wyższe.