"Dla Bidena byłaby to katastrofa". Ekspert o porażce Ukrainy

Joe Biden chciałby zamknąć wojnę w Ukrainie przed wyborami w Stanach Zjednoczonych - ocenił na antenie Wirtualnej Polski ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Daniel Szeligowski mówił też o ofensywnie dyplomatycznej Macrona i Scholza w sprawie Ukrainy. - Joe Biden zrobił z kwestii wsparcia dla Ukrainy element polityki wewnętrznej USA - przypomniał Szeligowski. - Porażka Ukrainy to byłyby dla niego ogromny cios, a wręcz katastrofa. On nie może sobie na to pozwolić - dodał. Gość Patrycjusza Wyżgi w programie "Newsroom WP" mówił też o pozycji prezydenta Zełenskiego w Ukrainie. - Wewnątrz Ukrainy jest wiele krytyki wobec niego. W tym momencie mamy taktyczne zawieszenie broni w politycznej przepychance wewnątrz Ukrainy, ale oczywiście, że po jej zakończeniu tarcia oraz spory powrócą - przyznał ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.