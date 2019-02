"Dinozaury". Lawina komentarzy ws. nowej inicjatywy politycznej

Grzegorz Schetyna oraz dziewięciu byłych premierów i ministrów podpisało deklarację "Koalicja Europejska dla Polski". "Przypomina to raczej otwarcie Muzeum Historii Naturalnej" - zakpił w sieci Jan Śpiewak. Ale w podobnym tonie wypowiedziało się wielu polityków.

Chęć współpracy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wyrazili w piątek Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz i Radosław Sikorski.

"Ale to już było" - skomentował Robert Biedroń i wrzucił do sieci słynny utwór Maryli Rodowicz o tej właśnie nazwie.

"Słyszę, że powstała Koalicja Politycznych Dinozaurów. Bardzo mnie to cieszy" - dodał z kolei Stanisław Tyszka z Kukiz'15.

Polityk nawiązał oczywiście do czwartkowej wypowiedzi Ewy Kopacz z PO. Była premier w jednym z wywiadów opowiadała wtedy o walce ludzi z dinozaurami. Jeżeli ktoś nie słyszał jeszcze tej wypowiedzi, zaległości można nadrobić TUTAJ .

"Nasze dinozaury nie posłuchały rady Ewy Kopacz"

Do koalicji zgromadzonej wokół lidera Platformy Obywatelskiej krótko odniósł się również polityk PiS Adam Bielan. Dopytywany o ten projekt przez jedną z dziennikarek stwierdził: "Nikogo nie lekceważymy. Do wszystkich podchodzimy poważnie, ale nie wiem, czy Polacy chcą wracać do czasów, gdy ludzie zabijali dinozaury rzucając w nie kamieniami".