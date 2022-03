"Die Welt": Polacy znów nadstawiają karku za godność Europy

"Co to był za tydzień: (minister zdrowia) Karl Lauterbach znów walczy z wirusem, administracja w Berlinie znów upada, ale Polacy pokazują swoją jakość. A przy okazji Jarosław Kaczyński - człowiek często krytykowany w Europie - również pojechał pociągiem do Kijowa". Autor tekstu zatytułowanego "Dość nagonki na Polskę, proszę!" stawia pytanie, czy nadszedł "czas na przemyślenie kilku opinii?"