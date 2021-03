"Die Welt" o Michale Dworczyku. Komentarz Włodzimierza Czarzastego

"Polska szczepi obecnie szybciej niż jakikolwiek inny duży kraj Unii Europejskiej" - obwieścił niemiecki dziennik "Die Welt". Niemcy pochwalili przy tym pełnomocnika rządu ds. narodowego programu szczepień Michała Dworczyka. Co na to wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica)? - Tu trzeba ważyć słowa. Dlatego, że pan Dworczyk szczepionki nie wyprodukuje. Jeśli tych jest mniej, trudno szczepić większą ilością niż jest przywożonych - komentował w programie "Tłit". - Uważam, że powinniśmy podejmować decyzje ws. zawieszenia patentów i przygotowywać się do produkcji szczepionek w Polsce. Tym bardziej że ta pandemia nie skończy się za pół roku - dodał Czarzasty.

