Dezubekizacja przegraną PiS? Sąd Najwyższy podjął decyzję. Nie każdy na niej zyska

Dezubekizacja i problemy z nią związane od lat czekały na ostateczny wyrok. Ten zapadł w środę. Sąd Najwyższy zdecydował, że dezubekizacji nie może podlegać żadna osoba, tylko i wyłącznie ze względu na przynależność do danej formacji w czasach PRL.

Dezubekizacja. Sąd Najwyższy podjął deczyję

- Sądy za pewno będą tę uchwałę rozpatrywały w praktyce. Według tego wzorca będą rozpoznawały te indywidualne sprawy tych ubezpieczonych, którzy stracili emerytury, a którzy nie uzyskali jeszcze odpowiedzi na to, czy właściwie, czy nie - mówił sędzia Piotr Prusinowski.

- Postępowania, których dotyczy uchwała, rozpoczęły się wiele lat temu, bo w 2016 roku. W grze jest ten, kto decyzję zaskarżył. Tej osoby, która tego nie zrobiła, to rozstrzygnięcie nie dotyczy - dodał sędzia Prusinowski.

Obaj sędziowie Sądu Najwyższego przyznali, że za każdą ze spraw związanych z dezubekizacją stoi człowiek i jego czyny. - Nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Jeżeli dana osoba naruszała prawa i wolności podstawowe drugiej osoby, godziła w ponadczasowy system wartości, to taka osoba powinna liczyć się z redukcją swojego świadczenia - mówił sędzia Bienie i dodał, że inaczej będzie podchodziło się do osoby, która podjęła pracę w okresie stalinowskich represji, a inaczej do funkcjonariusza, który podjął pracę w 1990 roku.