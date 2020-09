Sąd Najwyższy zdecydował ws. dezubekizacji. Jest wyrok

Sąd Najwyższy zdecydował ws. dezubekizacji

Jak tłumaczy Sąd Najwyższy, sam fakt przynależności do danej formacji nie jest wystarczający do stwierdzenia, że dana osoba służyła totalitarnemu państwu.

Wyrok Sądu Najwyższego - orzekającego w 7-osobowym składzie - to porażka PiS i Zbigniewa Ziobry, który stał na stanowisku, że sam fakt przynależności do danej formacji wystarczy, by obniżyć emerytury funkcjonariuszom z czasów PRL.