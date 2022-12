Deszcz rakiet w obwodzie donieckim. Tak obudzili Rosjan o świcie

Kolejna pobudka na froncie w ukraińskim stylu. Tym razem Siły Zbrojne Kijowa uderzyły w rosyjskie pozycje o świcie pod Bachmutem w obwodzie donieckim. To właśnie w tym regionie od kilku tygodni trwają ciężkie walki. Samo miasto, ale także okoliczne miejscowości przypominają już obrazki z filmu apokaliptycznego. W tym przypadku do zmasowanego ataku rakietowego użyto systemu artylerii BM-30 Smiercz. Co ciekawe, ten rodzaj broni produkowany był w latach 1970-1978 m.in. przez polskie zakłady SPŁAW z Tuły w województwie opolskim. Do tego, tym radzieckim sprzętem od lat dysponują właśnie Ukraińcy, którzy w czasach istnienia Związku Radzieckiego otrzymali te wyrzutnie od Kremla, a dziś wykorzystują je przeciwko Rosjanom.