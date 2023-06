Nieoczekiwany zwrot akcji. Kaczyński za dużo obiecał?

Niecały miesiąc temu "programowy ul" PiS-u urodził trzy nowe obietnice: bezpłatne korzystanie z autostrad, darmowe leki dla seniorów i osób poniżej 18. roku życia i najważniejszą: waloryzację 500 plus do 800 złotych od nowego roku. Miało być zepchnięcie opozycji do narożnika, ale to sam Kaczyński ma problem. Musi licytować sam siebie.