"Der Spiegel" znów o Polsce. "Andrzej Duda najwidoczniej nie chce uczestniczyć w rozwiązaniu kryzysu"

Polska zaostrza spór z Brukselą o sądy, demontuje państwo prawa, Węgry gwiżdżą na decyzje UE ws. uchodźców, a Komisja Europejska w Brukseli nie ma prawie żadnych środków zaradczych. Czy Trybunał Sprawiedliwości UE wkroczy do akcji? – pyta "Der Spiegel".

Konflikt między Brukselą i rządem w Warszawie wchodzi w następny etap. W liście do KE narodowo-konserwatywny rząd PiS w Polsce odrzuca zarzuty wobec obniżenia wieku emerytalnego sędziów SN i eskaluje tym samym konflikt z Brukselą - piszą Markus Becker i Thomas Dudek w internetowym wydaniu tygodnika "Der Spiegel".

**Postulaty polskiego rządu**

Rząd PiS domaga się, pisze "Der Spiegel", umorzenia postępowania wdrożonego przez KE przeciwko Polsce. Zdaniem strony polskiej KE nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że reforma wymiaru sprawiedliwości będzie miała negatywny wpływ na niezawisłość sędziów. Rząd twierdzi ponadto, że unijne prawo nie daje UE żadnych kompetencji w zakresie narodowego wymiaru sprawiedliwości.

"Der Spiegel" przypomina, że KE wdrożyła w grudniu ubiegłego roku postępowanie przeciwko Polsce na podstawie art. 7 unijnych traktatów, które może teoretycznie doprowadzić do pozbawienia Polski prawa głosu w Radzie Europejskiej. Ze względu na postawę Węgier, które zapowiedziały weto, w praktyce taka sankcja jest nierealna.

Inicjatywa Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy sam zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z prośbą o ocenę, czy obniżenie wieku emerytalnego sędziów jest zgodne z prawem. Do czasu ogłoszenia decyzji wszyscy sędziowie, także ci, który ukończyli 65. rok życia, mieliby dalej pracować, a rząd i KRS powinny do tego czasu powstrzymać się od dalszych działań.