"Der Spiegel": polski rząd ma polityczny problem z migracją

Polska odmawia przyjęcia uchodźców, a równocześnie cierpi na brak rąk do pracy i po cichu sonduje możliwość sprowadzenia pracowników z Filipin - odnotowuje niemiecki "Der Spiegel" i stwierdza, że rząd w Warszawie ma polityczny problem.

W artykule na temat polityki migracyjnej państw Europy publicysta tygodnika zza Odry pisze, że „najbardziej zaskakująca liczba dotyczy Polski". "Żaden inny uprzemysłowiony kraj nie sprowadził tylu obcokrajowców z czasowym pozwoleniem na pracę co Polska” - stwierdza Jan Puhl w najnowszym wydaniu magazynu.

Z danych OECD wynika, że w 2016 roku na tej podstawie do Polski przyjechało 670 tys. cudzoziemców (o 10 tys. więcej niż do USA). "Do Polski - kraju, którego narodowo-konserwatywny rząd w 2015 roku odmówił przyjęcia kilku tysięcy uchodźców z Syrii uciekających przed gradem bomb, uciskiem i biedą" - zauważa autor.