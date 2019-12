WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze michał wójcik + 2 marcelina zawiszaprotest sędziów oprac. Anna Kozińska 34 min. temu Demonstracja solidarności z sędziami. Wiceminister sprawiedliwości komentuje W niedzielę przez Ministerstwem Sprawiedliwości odbyła się demonstracja solidarności z sędziami. Co na to wiceminister sprawiedliwości? -... Rozwiń Olga Tokarczuk wzywała przed chwil … Rozwiń Transkrypcja: Olga Tokarczuk wzywała przed chwilą do poparcia sędziów W proteście on Albo albo albo zaraz się będzie kończył ale Przed chwilą Sprawiedliwości Szczepana komentarz Dot Panie redaktorze Chodzi Jednego Została Wolałbym żeby sędziowie zajmowali się Wymierzanie sprawiedliwości Politycy politykowanie m a nie chodzeniem po Sędzia I protestowanie w ten sposób dlatego że jeżeli chodzi o cofnięcie delegacji Prawo Ministra Sprawdzane To było w przeszłości Na przez Naczelny Sąd Administracyjny Wpisuje się to w polskie przepisy więc nie jest to nic nadzwyczajnego Natomiast jeżeli chodzi o kwestie nie wyroku tsue albo na tej Tutaj miał pewne wątpliwości pan będzie a jest to jaskrawe złamanie Zasad które obowiązują w polskim Ale czy sędziowie którzy dzisiaj protestowali w Warszawie Oni są bezpieczni mają prawo protestować czy Czy mogą Redaktorze Jest taki W kodeksie Że sędzia może prowadzić działalność publiczną która Daje się pogodzić się z niezależność sądów i Niezawisłość Nie może prowadzić czego Stop każdy sobie oceni Czy daje się czy nie ale pani z miejscem do pani z tymi serce daje się ten proces Się nie daje powiedzieć że Sędziowie protestowali No w Krakowie w piątek Przedbórz Tego co Protestowali dzisiaj Sprawdzić Nie byłem tam na miejscu trudno mi powiedzieć nie widziałem także obraz Bestand nie wiem ile osób było będzie na jutro Jeżeli 200 osób złota Nie słyszałem to znaczy że Sami sędziowie jakaś Którzy Pasowanie Tak jak Znaczy to co dla nas jest najważniejsze to Podkreśl Po pierwsze sądownictwo powinno być niezależne A po drugie że Co nie powinno być wprowadzone w chaos i to dokładnie jest to co robi prawo Liwość a w chwili w której ktoś próbuje poddać w wątpliwość to co Liwość robi ale to tam Wcześniej mieliśmy Sytuacja że Usłyszeliśmy opinia publiczna usłyszała o tym że była komórka Chromian zastraszać sędz Tylko sprzątam naprawdę Sędziowie w Polsce nie czują się bezpiecznie i Prawda jest taka Sprawiedliwość obiecywało wielokrotnie Przez kluczyk z oczekiwanie na wyrok Że szybciej będzie można się dostać do sądu Ale te rzeczy się nie dzieje To co robi Prawo i Sprawiedliwość to tak naprawdę rozwala system sądownictwa wprowadza dużo chaos A do tego likwiduje na Sądy pracy Co jest również z niekorzystne dla Pracowników w Polsce ponieważ żeby uzyskać się sprawiedliwość będą musieli pojechać dalej nie wiadomo z kim Im dalej trzeba pojechać Ale trudniej tak naprawdę wygospodarować środki i czas krótka krótka krótka riposta pana ministra Zmieniać zmieniać temat Likwidujemy państwo Czasami pewne Dotyczące tego Jak na przykład dużo osób może jaka jaka liczba osób może skorzystać z sądów powodujących bo zawsze tak że że na przykład Likwidowane czy są A to nie jest z tego z tego powodu o którym pani mówi No ale skróciły się pani powiedziała że wydłużyły Postęp W sprawach Pracy i Ubezpieczeń Społecznych