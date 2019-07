Demonstracja narodowców we Wrocławiu przerwana. "Antypolski skandal"

Manifestacja narodowców została zorganizowana w rocznicę rzezi wołyńskiej. Na demonstracji zjawiła się obserwator z ramienia miasta, która rozwiązała zgromadzenie. Powodem miały być antyukraińskie hasła wznoszone przez uczestników.

Uczestnicy marszu skandowali m.in. "Na Ukrainę" i "To my jesteśmy w swoim kraju". Miasto podjęło decyzję o rozwiązaniu manifestacji niespełna godzinę po jej rozpoczęciu. "O 19.45 zgromadzenie Panów Międlara i Zielińskiego zostało rozwiązane przez delegata miasta. Poprzedziło je dwukrotne ostrzeżenie organizatora i uczestników. Podstawą było nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym i religijnym" - informuje Bartłomiej Ciążyński, doradca społeczny prezydenta ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii.