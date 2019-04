Wrocław. Sąd przyznał rację miastu - marsz narodowców był nielegalny

Wrocławski sąd okręgowy oddalił zażalenie na decyzję ratusza, który rozwiązał marsz z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. - Celem tego zgromadzenia nie było uczczenie pamięci poległych żołnierzy, a nawoływanie do nienawiści wobec ludności żydowskiej - uzasadniał sąd.

Organizatorami manifestacji byli nieformalny lider wrocławskich kibiców Roman Zieliński oraz kontrowersyjny były duchowny Jacek Międlar. Podczas pochodu skandowali m.in. "A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści", "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę", "To my jesteśmy gospodarzami w tym mieście, my Polacy" czy "Żydowscy komuniści gorsi niż naziści".