Demobilizować "anty-PiS". Sztab partii Kaczyńskiego ma plan na wybory

Dla Tuska to kluczowe wybory. Chce być numerem jeden

Donald Tusk ma jednak inne spojrzenie: nie dość, że uważa, iż powrót PiS do władzy (pod tą czy inną postacią) w ciągu dekady jest możliwy (dlatego przed nim przestrzega), to jeszcze ambicjonalnie dąży do tego, by za wszelką cenę doprowadzić do sytuacji, w której Koalicja Obywatelska zdobywa pierwsze miejsce w wyborach. Po prostu: wygrywa z PiS po dekadzie porażek. Ma najwięcej głosów i poparcie większości.