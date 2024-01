Delegacja ruszy do Dudy. "Prezydent działa nieudolnie"

Mają żal do Dudy

Środowisko Prawa i Sprawiedliwości nie jest zadowolone ze sposobu, w jaki Andrzej Duda podchodzi do całej sprawy. Ich zdaniem jest on "mało stanowczy i nieudolny". - Wszystko to, co wydarzyło się w sprawie byłych ministrów, oceniamy kategorycznie źle. Prezydent działa nieudolnie, zbyt późno, mało stanowczo - powiedział dalej rozmówca "Rzeczpospolitej", podkreślając, że "to absolutnie nie powinno tak wyglądać".