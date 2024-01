Wybory w USA. Prezydent Duda mówił o Trumpie

Na pytanie o wybory w USA, Duda zaznaczył, że decyzja o wyborze prezydenta należy do obywateli Stanów Zjednoczonych. Wyraził swoje zdanie, że politycy z Europy nie powinni próbować wpływać na wybór prezydenta USA. - Uważam, że jest to co najmniej nie na miejscu, jeżeli politycy z Europy próbują mówić Amerykanom, jakiego prezydenta mają sobie wybrać. To Amerykanie wybierają prezydenta i to Amerykanie wiedzą, jaki prezydent będzie dla nich najlepszy i najlepszy dla ich kraju - dodał.