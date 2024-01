Duda o ponownym ułaskawieniu. "Jest tu pewne ryzyko"

- Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - deklaruje w wywiadzie dla "Super Expressu" Andrzej Duda. Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek precyzował już w niedzielę, że decyzja o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zapadnie "niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego".