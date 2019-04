Dekomunizacja zakończona, stare nazwy ulic wracają na miejsce

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w środę ostatnie dwie decyzje wojewody mazowieckiego. Na Bemowie wróci tablica z nazwiskiem gen. Sylwestra Kaliskiego, a na Pradze ul. Dąbrowszczaków.



Na sali rozpraw było trzech pełnomocników Zdzisława Sipiery. Prawnicy złożyli wcześniej wniosek o poszerzenie składu sędziowskiego NSA do 7 osób. Ich obawy budziła skarga kasacyjna złożona przez radę miasta Warszawy. Mecenas Maja Dudak twierdziła, że jest to wyłączna kompetencja ratusza.

- Budzi się we mnie nadzieja, że sąd jest otwarty i nie zważając na poprzednie wyroki, dziś zwróci uwagę, że mamy do czynienia ze specyficznymi rzeczami - kontynuował przedstawiciel wojewody, mec. Sebastian Oraniec. - W kwestii ul. Dąbrowszczaków było dokładnie wykazane, że akurat ta organizacja symbolizowała komunizm, i to w wersji stalinowskiej - dodał prawnik.