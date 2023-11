Deklaracje PiS to lipa? "Żadne rozmowy się nie toczą"

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki miał rozpocząć rozmowy z klubami parlamentarnymi o stworzeniu większości w Sejmie. - Nikt z polityków nie wierzy w jakąkolwiek większość wokół premiera Morawieckiego. Uczciwie trzeba też powiedzieć, bo PiS dezinformuje opinie publiczną w typowym dla siebie stylu, że żadne rozmowy (Morawieckiego z klubami – red.) się nie toczą. Do nas żadne zaproszenie nie wpłynęło - stwierdził lider Konfederacji Krzysztof Bosak w programie "Tłit". Polityk zapewnił, że nie zagłosuje za rządem Morawieckiego. - Jeżeli PiS sformułuje jakąś ofertę, to nie ma problemu, żebyśmy ją wysłuchali. Natomiast nasza odpowiedź była już znana w kampanii wyborczej. (…) Poza tym nie sformułował żadnego zaproszenia. Także to jest rozmowa o niczym - podsumował.

