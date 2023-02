Deklaracja ministra. "Nie planujemy nowych podatków"

Artur Soboń był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Wiceminister finansów był pytany o środki z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski i o ewentualne nowe podatki, które mogłyby zostać wprowadzone w kraju w tym roku. Na pytanie dotyczące terminu złożenia wniosku o płatność, by pozyskać środki z KPO, minister odpowiedział "Zobaczymy". Dopytywany przez prowadzącego program Patryka Michalskiego, o ewentualne wprowadzenie nowych podatków w tym roku zaznaczył, że "nie ma takiego planu". - Nie planujemy żadnych nowych podatków w 2023 roku, które obejmowałyby Polaków - zadeklarował Artur Soboń. Wiceszef resortu finansów odniósł się też do pytania o "podatek od zrzutek". - Mam nadzieję, że Senat przyjmie poprawkę Prawa I Sprawiedliwości. Dzisiaj nie ma mowy, aby tego typu przepisy weszły w życie i to zamyka temat - stwierdził.