Deklaracja Hołowni. Co na to Koalicja Obywatelska?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zadeklarował w rozmowie z TVN24 i "Newsweekiem", że chciałby być prezydentem Polski. Czy mógłby liczyć na poparcie Koalicji Obywatelskiej? - Nie ulega wątpliwości, że jako KO mamy świetnego kandydata na prezydenta. Był już raz nim Rafał Trzaskowski i mam nadzieję, że będzie ponownie kandydował, ale decyzja należy do szefostwa KO - komentowała w programie "Tłit" wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. - Nie powodów, by naszym kandydatem był Szymon Hołownia. Nie widzę przeszkód, jeżeli Trzecia Droga będzie chciała go wystawić. Były już przypadki, np. w czasie rządów PO-PSL, że byli rożni kandydaci na prezydenta i to normalne, że czym innym jest koalicja rządowa, a czym innym wybory prezydenckie. Polityka nie musi być wojną. To PiS wyzywa przeciwników od agentów nie zachowując zasad. W polityce może być konkurencja, a nie wojna - dodała.

Rozwiń