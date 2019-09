Defraudacja unijnych funduszy. Węgry i Polska w czołówce

Najwięcej unijnych śledztw w sprawie defraudacji dotacji z UE otwarto na Węgrzech i w Polsce - wynika z raportu Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Skala wykrytych przekrętów na Węgrzech jest jednak znacznie większa - dotyczy nawet 4 proc. wszystkich unijnych funduszy.

Według opublikowanych przez agencję statystyk, w 2018 roku OLAF wszczął dochodzenia w ośmiu sprawach, gdzie zachodziło podejrzenie o defraudację unijnych funduszy. To tyle samo, co w Grecji oraz o jedną mniej niż na Węgrzech. Trzy ze wszczętych europejskich śledztw zostało zakończonych, włącznie z rekomendacją aby zwrócić zdefraudowane środki. W przypadku Węgier dotyczyło to siedmiu spraw.