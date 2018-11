Na portal puszcza.tv wydano ponad 7 mln zł. Główna atrakcja nie działa

Od dwóch tygodni nie działa główna atrakcja strony puszcza.tv, czyli transmisja na żywo obrazu z Puszczy Białowieskiej. Autorem portalu jest Fundacja Tomasza Sakiewicza, która na jej stworzenie otrzymała z państwowego funduszu 7 mln zł.

"Oglądaj zwierzęta na żywo i sprawdź co się dzieje w puszczy" - czytamy po wejściu na stronę puszcza.tv. Miała to być główna atrakcja portalu. Niestety, transmisje z Puszczy Białowieskiej nie są dostępne od co najmniej dwóch tygodni.