Wideo Najnowsze pielęgniarki + 2 koronawirusochrona zdrowia oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Deficyt środków na ochronę zdrowia to jedno. "Będzie ogromna wyrwa kadrowa" - Żeby zapewnić utrzymanie bieżących zasobów, powinniśmy co roku do sytemu wprowadzać ok. 10 tys nowych pielęgniarek. Przyjmujemy na studia... Rozwiń żeby zapewnić utrzymanie bieżących … Rozwiń Transkrypcja: żeby zapewnić utrzymanie bieżących zasobów czyli nie mówimy o wzroście nie mówimy o poprawie nie mówimy o jakby to stosowaniu się do stażu społeczeństwa tylko o bieżącym Powinniśmy po roku wprowadzać do systemu około 10 000 nowych pielęgniarek my w kształcimy przyjmujemy na studia około tam 7 do 8 ale efektywnie Po trzech latach studiów ta liczba która się na wykonywania zawodu jest niespełna 5000 czyli każdego rocznika tracimy 5000 jakby na niekorzyść zasobów no i ta sytuacja może ulec jeszcze takiemu z wielokrotnie New właśnie teraz w okresie epidemii z uwagi na to że Cześć zatrudnionych To są rocznie To są roczniki Emerytalne mamy ich około tam 10 tysięcy w każdym roczniku i Cześć tej kadry pracuje ale kadra która jest w 60 plus ma duże obciążenia zdrowotne przy czołga na przez czasy kryzysu bardzo różny sposób psychicznie sobie z tym wszystkim nie dać rady Może powiedzieć Nie ja mam chore serce mam astmę ja jestem po dwóch incydentach nowotworowych ja i teraz Dziękuję da bo w takich warunkach i w takim narażeniu nie chce pracować więc to się może okazać że już za kilka miesięcy będziemy zmagać się i z ogromnym deficytem środków na opiekę zdrowotną bo przecież załamanie gospodarcze z powoduje zmniejszenie dopływu skład ale drugim jeszcze trudniejszym elementem będzie ogromna Wyrwa bo nawet nie lupa tylko Verba Kadrowa pani pracy to ja chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz to możemy ze strony Ministerstwa Zdrowia zapewnienia że tych pieniędzy będzie więcej no najczęściej na sprzęt Ale co by pani powiedziała żeby tym medykom którzy w ostatnich dniach heroicznie pracują właśnie przy pacjentach z Korona wirusem to płacić więcej Myślę że to bardzo trudnej ważne pytanie bo przecież że dzisiaj to ogromna część społeczeństwa zderzyła się z dochodów albo stabilizacji dochodu więc mówienie w tym momencie o jakimś gratyfikowane u innych grup zawsze może być drastyczne nikt nie prowadził z nas badań teraz w ostatnim miesiącu jak pielęgniarki widziały tą gratyfikacje bo bo to jest każdy z nas ma swoją jakąś tam wąską perspektywa spojrzenia to powiedziała że Czechy podniosłym prawda przekazał zdecydowały się na zwiększenie wynagrodzeń dla medyków na czas epidemii Mamy również takie sektory Jak napisać sektor który również dla swoich pracowników którzy bezpośrednio pracują z klientem przyznał dodatkowe bonusy więc to pytanie nie jest jak bezzasadną Rosja właściwe ja powiem tylko że osoby które są kierowane do przez wojewodów na nowe stanowiska pracy na czas co prawda ustawa gwarantuje określone tam wzrost wynagrodzenia w przypadku nakazów ale system tak działa o 1:00 że to osoby które idą na takie stanowisko pracy zazwyczaj nie wiedzą nie mają nowej umowy nie wiedzą jakie będą godziny pracy jakie będzie wynagrodzenie ile będzie więc to jest takich wiele czynników które jakby od razu przeszkadza od razu blokuje tego człowieka Bo nie wiem na jakich warunkach