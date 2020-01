Decyzja ws. wypadku Beaty Szydło. Michał Kamiński oburzony

Ale wie pan, że Beata Szydło już w tej chwili zarabia w euro i do tego może... Ale dalej jej mało, dalej jej mało. Może spać spokojnie, bo dowody zostały zniszczone w sprawie śledztwa wypadku seicento i sprawy nie będzie. No właśnie i pan ma najlepszy dowód, po co jest potrzebne wolne sądy. Po to, żeby tacy ludzie jak Beata Szydło, którzy w swej zapamiętałej chciwości tak gnają i każą swoim ludziom gnać po ulicach, że oni nie widzą zwykłych ludzi. Że kiedy później ci chciwi politycy w swoich luksusowych limuzynach rozjeżdżają jak pani Szydło, rozjeżdżają zwykłych obywateli, żeby wobec prawa byli równi. A nie, żeby ginęły im dowody, żeby cała sprawa, która... Proszę zwrócić uwagę, że każdy z nas, który jest zwykłym kierowcą po jakiejkolwiek stłuczce, po jakimkolwiek zdarzeniu momentalnie jest pociągany do odpowiedzialności. Jeżeli coś zawinił. W sprawie wypadku pani Szydło dzieją się takie rzeczy, jakby rzecz dotyczyła najtajniejszej polskiej broni. A nie zwykłej, chciwej niewiasty, która zapewne przykazała swoim ludziom szybko jechać. I doszło do tego, do czego doszło.