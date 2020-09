WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze opozycja + 4 Leszek Millermateusz morawieckijacek sasinsąd administracyjny Luiza Pastuszka 40 min. temu Decyzja ws. wyborów kopertowych uznana za nieważną. Miller: Wyrok sądu spada opozycji z nieba Sąd wydał wyrok ws. głosowania kopertowego. "Decyzja premiera nieważna". - Opozycja jest zajęta sobą, wzajemnymi uszczypliwościami, albo... Rozwiń No właśnie czemu nie ma tej opozyc … Rozwiń Transkrypcja: No właśnie czemu nie ma tej opozycji Pana zdaniem czemu do takich działań Pana zdaniem nie dojdzie do takich działań którymi czytasz narzędzi którymi w przeszłości kierował się kierował się także możliwość no wiesz może dlatego że opozycja jest zajęta co Bo albo wzajemnymi uszczypliwość A mi albo nicowanie w sytuacji wewnętrznej naprawdę Ten wyrok sądu administracyjnego spada opozycji z nieba jeżeli tym razem ta sprawa zostanie jakby zlekceważona przez opozycję to wystawi ona sobie jak najgorszy świadectwo my mówimy w tej chwili o aspektach ale przecież ta decyzja premiera wywołała chaos i zmarnowane 70 milionów złotych można powiedzieć A cóż to 70 milionów złotych dla pis-u i rozdaje i naprawy na prawo i na lewo miliardy ale to jest 70000000 zł które zostało wrzucone do kosza spalone albo zniszczone i mam nadzieję że prędzej czy później odpowiedni kompetentnie już za to odpowiedzialni poniosą odpowiedzialność panie premierze panie jest doświadczonym wierzę w to że ci urzędnicy Mateusz morawiecki czy też Jacek Sasin w przyszłości poniosą odpowiedzialność za te wszystkie działania uważa pan że to jest realny scenariusz bez realny scenariusz aczkolwiek nie pręt i dlatego że dopóki PiS ma większość w sejmie to może sobie pozwolić na każde każde złamanie prawda ale przyjdzie taki czas że PiS straci większość w sejmie Nawet jeżeli to się nie rysuje prędko to nie sądzę żeby politycy ci którzy przyjdą po tych którzy dzisiaj są zapomnieli o takich wydarzeniach jak dzisiaj mówimy panie premierze A co ze wspominano przeze mnie poprawką dotyczącą tej urzędniczej bezkarności My za uchodzenie prawa podczas walki z pandemią koronawirus Onet donosi że posłowie chociażby solidarnej Polski nie poprą tego projektu Jakie mogą być losy właśnie tego projektu w sejmie ja myślę że on zostanie przepchnięty dlatego że on właśnie ma gwarantować bezkarność premierowi panu sasinowie i innym którzy pod przykrywką walki z koronawirusem podejmują nielegalne sprzeczne z prawem decyzję ale jak powiadam No ucho dzbana prędzej czy później pęknie odpadnie i nawet jeżeli to nie będzie prędko tylko raczej późno no to kiedyś nastąpi