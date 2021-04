Decyzja ws. Polska Press i Orlenu. Krzysztof Śmiszek komentuje

Warszawski sąd okręgowy wstrzymał zgodę UOKiK na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen. - Nie znamy jeszcze uzasadnienia, ale to decyzja niezwykle optymistyczna, bo pokazuje, że sędziowie, mimo 6-letniej agonki na nich, pozostają niezawiśli. Dla mnie oznacza to, że wolność słowa, wolność prasy ciągle będzie miała się w Polsce dobrze - komentował poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek w programie "Tłit". - To przykład, że w Polsce sędziowie nie dali się złamać. Dali się złamać tylko nieliczni. PiS doznaje porażkę za porażką w zderzeniu z wymiarem sprawiedliwości. To powinien być kubeł zimnej wody dla PiS, dla Ziobry, że im bardziej dociskają, im bardziej prześladują sędziów, tym bardziej oni będą bronili swojej niezależności - dodał Śmiszek.

