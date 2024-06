Decyzja Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rosja nie zablokowała rezolucji

Za dokumentem zagłosowało 14 z 15 członków Rady - od głosu wstrzymała się Rosja . Ambasador tego kraju przy ONZ wyjaśnił, że Rosja wprawdzie jest "pozytywnie nastawiona do wszelkich wysiłków dyplomatycznych mających na celu zawieszenie broni", ale "nie było negocjacji w sprawie projektu". - Autorzy przynieśli warianty gotowego tekstu, w efekcie żądając od członków Rady Bezpieczeństwa podpisania go pod presją czasu - powiedział.

Rezolucja wyraża poparcie dla propozycji przedstawionej pod koniec maja przez prezydenta USA Joe Bidena i - według niego - zaakceptowanej przez Izrael. Wynegocjowany tekst " wzywa Hamas, by również ją zaakceptował oraz zachęca obie strony do pełnego wdrożenia ich postanowień bez zwłoki i bez warunków wstępnych".

- Wszyscy czekamy, by Hamas zgodził się na porozumienie w sprawie zawieszenia broni - powiedziała ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield. - Walki mogłyby zakończyć się dzisiaj, gdyby Hamas się na to zgodził - dodała. Zaznaczyła przy tym, że proponowane zawieszenie broni mówi o zakazie pomniejszenia Strefy Gazy i zmian etnicznych w obrębie tego terytorium.

Zgłoszony przez USA projekt jest częścią kampanii wywierania nacisków na Hamas, by zgodził się na propozycję. W poniedziałek w tym celu Egipt i Izrael odwiedził sekretarz stanu USA Antony Blinken, wzywając państwa arabskie do presji na Hamas w tej sprawie oraz zachęcając też do utrzymania poparcia dla zawieszenia broni przez premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Mimo że to rząd Netanjahu formalnie złożył propozycję rozejmu Hamasowi, to premier wysyłał w tej sprawie niejasne sygnały, zaś przeciwko porozumieniu stanowczo wypowiadali się jego skrajnie prawicowi koalicjanci.