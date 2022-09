Decyzja okupacyjnych władz: Zaporoże zrywa stosunki z Ukrainą

Sam prezydent Władimir Putin w najnowszym orędziu do narodu poparł organizację referendów. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczne warunki przeprowadzania referendów – zadeklarował. Nawiązał także do idei "operacji specjalnej" w Ukrainie. Dodał, że "główny cel uwolnienia mieszkańców Donbasu pozostaje bez zmian".