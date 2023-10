Debata w TVP? "Kaczyński boi się Tuska"

Donald Tusk potwierdził swój udział w telewizyjnej debacie na żywo w TVP. Jarosław Kaczyński nie chce wziął w niej udziału. Nieoficjalnie słychać, że reprezentantem PiS będzie premier Mateusz Morawiecki. - Dla nas udział w tej debacie jest absolutnie bezproblemowy. To okazja do tego, by ludziom, którym sączy się jad i kłamstwa w TVPiS, powiedzieć prawdę. Jarosław Kaczyński boi się Donalda Tuska. Raz już z nim przegrał w debacie. Mateusz Morawiecki będzie miał ogromny problem, bo doradzał w rządzie premiera Tuska i prezentował poglądy inne niż obecnie. To będzie okazja, by powiedzieć ludziom prawdę ze strony zjednoczonej opozycji - mówiła w Wirtualnej Polsce Marzena Okła-Drewnowicz z KO. Kogo wystawi Trzecia Droga? - Mamy dwóch świetnych liderów w Trzeciej Drodze: Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ktokolwiek nie pójdzie z tej dwójki, będzie dobrze reprezentował nasz komitet wyborczy. Chciałbym, by na końcu zwyciężyła Polska, żebyśmy 15 października mogli powiedzieć, że także ta debata przyłożyła się do tego, że część wyborców PiS zrozumiała jak źle zrobi, jeśli znowu zagłosuje na PiS - powiedział Łukasz Krasoń z Trzeciej Drogi.