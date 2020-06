Debata prezydencka w TVP. Subiektywne zestawienie najlepszych tekstów

Debata prezydencka w TVP. Stanisław Żółtek i "menelowe plus" na pierwszym miejscu

Na pierwszym miejscu "menelowe plus", które najczęściej przewija się w komentarzach internautów po debacie. To wypowiedź Stanisława Żółtka, która dotyczyła polityki specjalnej rządu. "Rząd się zajmuje kupowaniem ludzi za ich pieniądze: pięćset plus, pięć tysięcy plus… Może wprowadzić menelowe plus?" - pytał Żółtek podczas debaty.